Ноември носи приятни изненади със специално предложение от А1

Дали човек работи от вкъщи, или е в офиса, винаги има нужда от допълнителни мегабайти. В ежедневието често ни се случва да изчерпим мобилния си интернет, защото сме били дълго време онлайн – докато търсим информация, четем сайтове, слушаме песни или гледаме телевизия. Сега, когато повечето хора остават вкъщи поради съображения за сигурност и продължаващата пандемия, е съвсем нормално да използваме устройствата почти непрекъснато – дали заради служебни задачи, или за развлечение. Тези, които си мечтаят за повече допълнителни мегабайти, могат да се възползват от новите промоционални предложения на А1. Така ще са напълно подготвени и ще получат двойно повече мегабайти, а условията ще важат чак до следващата Коледа.

За кого важи промоцията

Ако умувате дали да направите абонамент, то сега е подходящото време. Промоцията на А1 стартира в началото на ноември. Сключвайки договор за двугодишен абонамент за тарифен план А1 ONE Unlimited или A1 Surf ще получите двойно количество включени мегабайти на максимална скорост в първите 12 месеца от договора си. Така в рамките на една година ще сърфирате на воля, без да се притеснявате дали мобилните данни ще свършат бързо.Плановете за мобилен интернет за нови абонаменти за тарифните планове A1 Surf и А1 One Unlimited се предлагат не само за смартфони, но и за лаптопи и таблети. Удвояват се само мегабайтите - месечната такса остава без промяна за целия срок на договора, въпреки увеличените възможности за интернет трафик.И ако не можете да си представите колко точно допълнителни мегабайти ще получите, ето и няколко примера. Ако изберете тарифен план A1 One Unlimited 5XL и сключите договор сега, получавате допълнително близо цели 100 000 МВ мобилен интернет през всеки от следващите 12 месеца. За новите абонати на тарифен план А1 Surf L пък екстрите са над 144 000 МВ. Казано накратко - ще получите достатъчно трафик да сърфирате в мрежата, да гледате любим филм или сериал или дори да играете игри.Към тарифните планове освен допълнителен мобилен интернет получавате и други екстри. Тези, които предпочетат А1 One Unlimited, ще получат неограничени разговори, достъп до услугата А1 Net Protect, екстра за дигиталния портфейл А1 Wallet Unlimited. Освен това ще имат достъп и до мобилна телевизия А1 Xplore TV GO, включително със спортните канали на MAX Sport и Diema Sport и още много други.Ако все още не сте снабдили децата с мобилен интернет, а се притеснявате, че скоро всички ученици ще преминат в дистанционна форма на обучение, за вас най-подходящ би бил А1 Surf. Тарифният план се предлага с включен таблет и достъп до образователната платформа e-prosveta.bg. Като специален жест към своите потребители А1 няма да включва трафика към портала e-prosveta.bg към общия брой мегабайти, независимо колко голям е той. За тези, които имат нужда от повече мегабайти, е предвиден пакет „Нощно сърфиране“, с който потребителите получават и 20 000 МВ от 23:00 до 07:00, включен безплатно за първите 6 месеца от договора.Предложенията за двойните мегабайти важат за всички планове А1 ONE Unlimited в портфолиото на А1 – 2XL, 3XL, 4XL, както и най-големия – 5XL. Включените в кампанията планове А1 Surf са S, M и L.