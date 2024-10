19-годишният син на Дейвид Бекъм се влюби в 29-годишна двойничка на майка си (ВИДЕО+СНИМКИ)

Третият син на Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм излиза с 29-годишната бразилска певица Джаки Апостел, съобщава "Daily Mail".

Cruz Beckham, 19, and new girlfriend Jackie Apostel, 29, are so in love during New York date https://t.co/Eo6uXFEf1S