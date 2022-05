5 най-добри и най-несполучливи визии на Мет Гала 2022 (СНИМКИ)

Тематичния дрескод на годишната Мет Гала 2022 е "gilded glamour", вдъхновен от периода между 1870 и 1890г. Начинът на обличане през тези години включва съчетание от различни текстури, като коприна, кадифе и сатен. Характерно е наслояване на ефектни детайли - дантели, панделки и др. Богати цветове, шапки с пера и тежки бижута. Допълнение към тоалетите са сатенени или дантелени ръкави и дълги воали. Висшата мода включва дълги рокли или поли от тюл, отворено деколте и ръкавици до лактите.

Сред всички гости някои обраха погледите и привлякоха вниманието ни, като най-добре облечените, докато други не се справиха толкова добре.

5-те най-добри

1. Ким Кардашиан във "винтидж" Jean Louis

Роклята е носена от Мерилин Монро през 1962г., когато пее „Happy Birthday” на президента JFK. Стилна е и е напълно подходяща за събитието. Оценява се на 5 милиона долара. Повече за нея - тук.

2. Тейлър Хилл в Miss Sohee

Зашеметяваща рокля с дълъг и ефектен воал, бродиран с красиви цветя. Косата е красиво направена и допълва тематичния тоалет.

3. Бела Хадид в Burberry

Роклята е изцяло вдъхновена от тематиката на събитието, косата и и обувките също са от Gilded ерата и за завършек е масивната перлена гривна на глезена.

4. Хейли Бийбър в Saint Laurent

Хейли е известна със своите изчистени, светли рокли по тялото от сатен или коприна и набляга на по-голям акцент върху аксесоарите или допълненията към тоалета. Тази година това е бяла перелина с пера и завършената визия е страхотна.

5. Блейк Лайвли във Versace

Може би Блейк е най-добре облечената сред знаменитостите тази година. Заедно с Райън Рейнолдс са домакини на събитието. Тоалетът ѝ е изключително ефектен и изцяло тематичен. Бижутата и аксесоарите допълват перфектно визията и я поставят напред в класациите.

И няколко знаменитости, които се набиха на очи, но не в хубавия смисъл.

5-те най-несполучливи

1. Сестрите Кайли и Кендъл Дженър се вписаха в официалния дрескод, но визиите им са не добре съчетани и получиха ниски ревюта от модните критици.

2. Кейти Пери се появи с екстравагантна визия, но не получи овациите на публиката по отношение на роклята. От страна на тематика е издържана, но моделът не стои добре.

3. Никола Пелц и Бруклин Бекъм направиха своя дебют като женена двойка, но според много критици неуспешен. И двамата носят Валентино, но двата тоалета не се съчетават добре. Ярко цикламено с бебешко розово и никакви общи акценти намалиха представянето им.

4. Кортни Кардашиан е сред най-коментираните знаменитости с лоша визия на събитието. Роклята, косата и цялостното съчетание е несполучливо.

5. Емили Ратайковски е известна със своите по-разкриващи визии, но в случая не важи понятието "more is more". Роклята наподобява карнавална, съчетанието на бижутата и косата ѝ е противоречиво и цялостно не изглежда добре.

Снимки: Getty Images

Aвтор: Никол Караиванова