72-годишният Дейвид Хаселхоф е в инвалидна количка, феновете му са притеснени (СНИМКИ)

72-годишният Дейвид Хаселхоф предизвика сериозно безпокойство тази седмица, когато бе забелязан да използва инвалидна количка, за да се придвижва по летището след шокиращото самоубийство на бившата си съпруга. Снимки на бившата звезда от "Спасители на плажа" показват, че Хаселхоф е бутан от служители на летището, преди да напусне Канкун, Мексико, в понеделник, 6 май. Допълнителни снимки запечатаха актьора, облечен в раирана риза с копчета, тъмни панталони и бейзболна шапка, отново подпомаган при завръщането му на летището в Лос Анджелис часове по-късно.

David Hasselhoff, 72, sparks concern in wheelchair at airport after ex-wife’s suicide https://t.co/u2fzWTNMqM pic.twitter.com/dL1kY9udSx — New York Post (@nypost) May 8, 2025

Но въпреки тревожния си вид актьорът се усмихна и подаде окуражаващ палец на камерите, преди бавно да се измъкне от инвалидната количка и да хване 45-годишната си съпруга Хейли Робъртс. Хаселхоф се опита да успокои всички, като според съобщенията каза на феновете си на летището в Лос Анджелис, че е в инвалидна количка, само защото му предстои операция на коляното "следващата седмица".

Представител на актьора потвърди предстоящата операция пред "The Post" в сряда, 7 май, като добави: "Дейвид се чувства добре и всъщност той и съпругата му се връщаха от страхотна ваканция в Канкун миналата седмица."

David Hasselhoff is spotted in a wheelchair at LAX following death of ex-wife https://t.co/gavNTX1vJG via @MetroUK — #TheGlovemeister #SupportSmallBusinessesEverydayXX (@MartinG8177) May 8, 2025

Още: Заснеха Анна Курникова в инвалидна количка (СНИМКА+ВИДЕО)

Това ли е истината?

Вътрешни лица обаче твърдят, че здравето му се влошава. "Дейвид живее назаем и е живял тежко", заяви близък до Хаселхоф източник пред "Daily Mail" след появата на притеснителните снимки. "Той имаше живот, за който хората могат само да мечтаят, но също така прекара десетилетия в самолечение чрез алкохол и други вещества, за което съжалява." Вътрешният източник добави, че здравето на бившата звезда от "Спасители на плажа" "се влошава от известно време" поради "десетилетия алкохолизъм". "Той е на 70 години и е претърпял няколко сериозни операции, включително му е поставен дефибрилатор, за да предотврати сърдечен удар", каза източникът. "Сега той е трезвен, но знае, че всяка операция може да е последна."

David Hasselhoff, 72, reveals health setback as he's seen in wheelchair at airport - Page Six https://t.co/7sk0JYVsz0 — PattiHM (@PattiHM2024) May 8, 2025

Самоубийството на бившата му съпруга

Тревожната поява на актьора в Канкун и Лос Анджелис идва само два месеца след като бившата му съпруга Памела Бах се самоуби трагично в дома си в Холивуд Хилс. Тя беше на 62 години. Въпреки че според съобщенията Хаселхоф не е присъствал на погребението на Бах, в изявление след смъртта ѝ той казва, че семейството му е "дълбоко натъжено" от нейната кончина.

Още: Ето защо Дейвид Хаселхоф не искал Памела Андерсън в "Спасители на плажа"

"Нашето семейство е дълбоко натъжено от скорошната кончина на Памела Хаселхоф", написа той във Facebook на 6 март. "Благодарни сме за изливащата се любов и подкрепа през този труден период, но любезно молим за уединение, докато скърбим и се ориентираме в този труден момент". Според смъртния акт Бах умира от самопрострелна рана в главата. Хаселхоф и актрисата се запознават на снимачната площадка на "Knight Rider" през 1985 г. Двамата се женят през 1989 г. и отново работят заедно в "Спасители на плажа" от 1991 до 2000 г.

Дейвид Хаселхоф и Памела Бах през 2005 г., снимка: Getty Images

Въпреки че двойката се развежда през 2006 г., те продължават да водят съдебни спорове за съпружеска издръжка до 2017 г. Двамата имат и две дъщери заедно: Тейлър, на 35 г., и Хейли, на 32 г.

Преди Бах Хаселхоф е женен за актрисата и певица Катрин Хикланд, 69 г., от 1984 до 1989 г. През 2018 г. той се ожени за модела Хейли Робъртс, припомня "New York Post".