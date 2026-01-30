Алекс Богданска празнува рожден ден по секси корсет (СНИМКИ)

Един от най-известните ни модели и инфлуенсъри Александра Богданска отпразнува рождения си ден с пищно и бутиково парти. Алекс навърши 32 години на 27 януари и по този повод събра най-близките си приятели на купон с винтидж атмосфера. Самата тя е била изключително секси - с корсет и жартиери, заради което си събра доста похвали. Както сама сподели към долното видео в Instagram: "Рожден ден, за който няма да се извинявам".

Както сами можете да видите, имало е много свещи, цветя, изискани блюда като стриди, коктейли и фокуси.

Сред присъстващите са били Александър Кадиев, съпругата му Ивелина Чоева и певицата Сантра, които също споделиха снимки от запомнящото се парти. На рождения ден е присъствал и бившият мъж на Богданска – Даниел Петканов с настоящата си приятелка Глория Петкова, с която Александра явно е в добри отношения. Припомняме, че двамата имат и общ син - Габриел, който пък днес навърши 7 години.

Ценно приятелство

Сантра се изказа доста ласкателно за своята приятелка в Instagram.

"Винаги си ме възхищавала… още когато се запознахме преди около 7 години (по телефона. Аз ти звъннах, след като бях сънувала абсурден сън 😅-история за някой друг път) интуицията не ме излъга…били сме заедно в много повратни моменти и си спомням с хубаво дори и трудните… винаги си ме възхищавала с начина, по който умееш да се справяш с живота! Никока не си спирала да ме впечатляваш… дори на собственият си празник успя да накараш всички да се почувстват специални. Вечерта беше феноменална и се забавлявах както отдавна не съм… Който те познава знае, че носиш магия със себе си винаги, където си и ти благодаря, че я споделяш и с мен ❤️"