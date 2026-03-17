След Камарата на представителите: Правосъдният министър Пам Бонди ще свидетелства за "Епстийн" и пред Конгреса

Комисията към американския Конгрес, която разследва скандала със сексуалния престъпник Джефри Епстийн изпрати призовка на правосъдния министър на САЩ Пам Бонди. Тя ще бъде изслушана на закрито заседание, където под клетва ще трябва да отговори дали от ръководеното от нея министерство са оставили засекретени част от материалите във връзка с аферата "Епстийн", макар да беше разпоредено цялостното им публикуване.

Бонди вече даде показания пред Камарата на представителите през февруари. Тогава тя избегна въпрос за клиентите на покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн в стил "Доналд Тръмп", като рязко смени темата и заговори за фондовата борса. Това стана по време на изслушване в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) във връзка с публикуваните наскоро от правосъдното ведомство нови 3 милиона файла от делото "Епстийн", предизвикали нови въпроси кои длъжностни лица са свързани с мрежата му за сексуален трафик.

Милиони документи и снимки, събрани в хода на делото срещу покойния финансист, бяха публикувани, а в тях се появиха имената на политици и влиятелни фигури от различни части на света. Критици на Пам Бонди твърдят, че умишлено са оставени скрити документи, свързани с Доналд Тръмп. Американският президент с години е близък приятел на Джефри Епстийн, но отрича да е знаел за престъпленията му.

