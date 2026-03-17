Руските власти планират да преселят близо 114 000 руски граждани във временно окупираните територии на Украйна до 2045 г. Внешекономбанк, съвместно с Единния институт за пространствено планиране, е разработила т. нар. „планове за развитие“ за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области на Украйна, съобщи РБК-Украйна, позовайки се на руски издания като "Ведомости". Русия също така възнамерява да развива туризъм в окупираните територии, като целта е да привлекат до 9,4 милиона туристи до 2044 г.

Плановете

Става въпрос за 15 генерални плана, които ще увеличат населението с 67 100 души. Предвиждат се и десет проекта за териториално планиране, които ще увеличат населението с още 46 700 души. Руската федерация планира да построи над 13 милиона квадратни метра нови жилища, над 140 детски градини, десетки училища и стотици амбулатории и поликлиники в окупираните територии. Освен това има планове за изграждане и реконструкция на над 3270 км пътища, близо 430 км железопътни линии, 19 гари, пристанища и кейове, както и за реконструкция на четири летища.

Снимка: Getty images

Руснаците също така възнамеряват да създадат 25 индустриални парка, осем предприятия за машиностроене, 15 фабрики за строителни материали, шест минни съоръжения и заводи за преработка на отпадъци. Очаква се изпълнението на всички проекти на страната агресор да осигури работа на 225 400 души.

Териториалният въпрос

Припомняме, че от началото на 2026 г. Украйна проведе няколко кръга преговори с Русия, като основният въпрос, който все още не е решен, е контролът върху неокупираните територии на Донбас. Bloomberg съобщи, че Русия е готова да подпише проект за мирен меморандум, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от цялата Донецка област.

В същото време Кремъл уж е готов да изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области и да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области. Само че вчера руският външен министър Сергей Лавров директно каза на пресконференция с гостуващия в Москва кенийски външен министър, че Русия няма да спре войната дори да получи целия Донбас, защото всъщност проблемът за Кремъл е демокрацията в Украйна и демократично избраният на свободни избори Володимир Зеленски.

В отговор Зеленски отхвърли всякаква размяна на територията на Донбас за други региони. Той подчерта, че Русия разбира, че може да задържи граничните територии и че ще дойде време, когато украинските въоръжени сили ще прогонят окупаторите оттам.

Зеленски: Тръмп е като Путин - САЩ казват, че ако искаме край на войната сега, трябва да се изтеглим от Донбас