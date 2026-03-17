Войната в Украйна:

Рибата е в морето, но Путин ще заселва руснаци и развива туризъм в окупираните територии

17 март 2026, 21:00 часа 712 прочитания 0 коментара
Руските власти планират да преселят близо 114 000 руски граждани във временно окупираните територии на Украйна до 2045 г. Внешекономбанк, съвместно с Единния институт за пространствено планиране, е разработила т. нар. „планове за развитие“ за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области на Украйна, съобщи РБК-Украйна, позовайки се на руски издания като "Ведомости". Русия също така възнамерява да развива туризъм в окупираните територии, като целта е да привлекат до 9,4 милиона туристи до 2044 г.

Зеленски потвърди от Париж: Още нищо не е договорено за територии и гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Плановете

Става въпрос за 15 генерални плана, които ще увеличат населението с 67 100 души. Предвиждат се и десет проекта за териториално планиране, които ще увеличат населението с още 46 700 души. Руската федерация планира да построи над 13 милиона квадратни метра нови жилища, над 140 детски градини, десетки училища и стотици амбулатории и поликлиники в окупираните територии. Освен това има планове за изграждане и реконструкция на над 3270 км пътища, близо 430 км железопътни линии, 19 гари, пристанища и кейове, както и за реконструкция на четири летища.

Нашето си е наше: Зеленски за украинските земи. Starlink също не е руски – бедствие за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руснаците също така възнамеряват да създадат 25 индустриални парка, осем предприятия за машиностроене, 15 фабрики за строителни материали, шест минни съоръжения и заводи за преработка на отпадъци. Очаква се изпълнението на всички проекти на страната агресор да осигури работа на 225 400 души.

Още: Зеленски обясни какъв е вариантът за Донбас, на който Украйна е съгласна (ВИДЕО)

Териториалният въпрос

Припомняме, че от началото на 2026 г. Украйна проведе няколко кръга преговори с Русия, като основният въпрос, който все още не е решен, е контролът върху неокупираните територии на Донбас. Bloomberg съобщи, че Русия е готова да подпише проект за мирен меморандум, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от цялата Донецка област.

Изтегляне на войските и демилитаризирана зона в Донбас: Нови разкрития за преговорите между Русия и Украйна

В същото време Кремъл уж е готов да изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области и да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области. Само че вчера руският външен министър Сергей Лавров директно каза на пресконференция с гостуващия в Москва кенийски външен министър, че Русия няма да спре войната дори да получи целия Донбас, защото всъщност проблемът за Кремъл е демокрацията в Украйна и демократично избраният на свободни избори Володимир Зеленски.

В отговор Зеленски отхвърли всякаква размяна на територията на Донбас за други региони. Той подчерта, че Русия разбира, че може да задържи граничните територии и че ще дойде време, когато украинските въоръжени сили ще прогонят окупаторите оттам.

Още: Зеленски: Тръмп е като Путин - САЩ казват, че ако искаме край на войната сега, трябва да се изтеглим от Донбас

Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия Донбас война Украйна украински територии
