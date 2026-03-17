"Имаме противоракетен щит срещу балистични ракети": Румъния отговори на заплахите на Иран

17 март 2026, 20:22 часа 692 прочитания 0 коментара
Румъния има противоракетен щит срещу потенциална балистична атака от Иран и той се намира в базата „Девеселу“. Това заяви румънският министър на отбраната в отговор на заплахите на Техеран заради решението на Букурещ да допусне временно американски военни самолети-цистерни за войната. Три от тях вече са в Румъния. Те са във военновъздушната база „Михаил Когълничану" край Констанца – ключов военен център на НАТО в Югоизточна Европа. Намира на около 50 км от българската граница. Очаква се да бъде използвана и базата в „Къмпия Турзий“ в Трансилвания.

Балистичният противоракетен щит по американски модел е разположен във военната база в „Девеселу“. Задачата – да защитава въздушното пространство на НАТО. Властите в Букурещ напомниха за системата след острите думи от Техеран. Подчертаха и че двустранното споразумение с Вашингтон за американски части в Румъния е от 2006 г.

Техеран заплаши, че ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции. Букурещ многократно подчерта, че не е страна в конфликта и неин приоритет е дипломацията като метод за постигане на деескалация.

Елин Димитров Отговорен редактор
