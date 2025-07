Ариана Гранде призна дали се отказва от музиката заради филмовата кариера

Ариана Гранде обяви, че няма намерение да изоставя музикалната си кариера, въпреки че в момента работи по още един филмов проект. След участието си със Синтия Ериво във филма „Злосторница“, певицата потвърди, че ще вземе участие във филмовата адаптация по книгата на д-р Сюс „О, местата, на които ще отидеш“ (Oh, The Places You'll Go).

В пост в социалните мрежи Ариана увери феновете си, че ролите в киното няма да означават край на музикалната ѝ кариера, като подчерта, че в живота ѝ има място и за двете.

„Пеенето и музиката са и винаги са били моят спасителен пояс,“ каза тя и допълни: „За всичко трябва да се намери място.“

Американската певица издаде последния си албум Eternal Sunshine през 2024 г., но досега феновете не са имали възможност да го чуят на живо.

След световното си турне Sweetener през 2019 г. тя не е била на турне, но намекна, че може би скоро ще се върне на сцената, пише BBC, цитирани от БТА. „Работя по план да пея за вас следващата година,“ сподели тя.

Музика, кино и... гримове

Освен музика и кино, Ариана развива и бизнес с гримове. Тя вярва, че балансирането между различните проекти означава, че музикалната ѝ кариера „може да не е като преди, но предпочитам да изглежда така, както я представям в ума си.“

„Чувствам се благодарна, развълнувана и вдъхновена. Да намеря баланс между многото проекти и занимания, които обичам, и да го правя по свой начин,“ допълни певицата.

