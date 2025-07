Спират едно от най-известните ТВ предавания в САЩ заради "голям подкуп" към Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Едно от емблематичните телевизионни предавания в САЩ ще приключи излъчването си през май 2026 г. Става дума за "Късното шоу на Стивън Колбер", което се излъчва пот CBS, а с неговият край се премахва от ефира един от най-изявените критици на президента Доналд Тръмп. В понеделник Колбер критикува споразумението между Тръмп и Paramount Global, компанията майка на CBS, относно репортаж в предаването "60 минути". Колбер съобщи на публиката, че след десет години на екран "следващата година ще бъде последният ни сезон... Това е краят на "Късното шоу" по CBS. Няма да ме заместят. Всичко просто ще изчезне." Публиката отговори с освирквания и възмутени възгласи. "Да, споделям чувствата ви", каза 61-годишният комик.

Трима висши мениджъри на Paramount Global и CBS похвалиха шоуто на Колбер като "основен елемент от духа на нацията" в изявление, в което се казва, че отмяната "е чисто финансово решение на фона на предизвикателната обстановка в късните часове. То не е свързано по никакъв начин с представянето на шоуто, съдържанието му или други въпроси, свързани с Paramount".

В монолога си в понеделник Колбер заяви, че е "обиден" от споразумението за 16 милиона долара, постигнато от Paramount, чиято предстояща продажба на Skydance Media се нуждае от одобрението на администрацията на Тръмп. Той каза, че техническото наименование на сделката в юридическите среди е "голям подкуп". "Не знам дали нещо – каквото и да е – ще възстанови доверието ми в тази компания", каза Колбер. "Но, ако трябва да се пробвам, бих казал, че 16 милиона долара биха помогнали."

Тръмп заведе дело срещу Paramount Global заради начина, по който "60 минути" редактира интервюто си с кандидатката за президент от Демократическата партия Камала Харис миналата есен. Критиците твърдят, че компанията е сключила споразумението предимно за да премахне препятствие пред продажбата на Skydance.

Колбер пое "Късното шоу" през 2015 г., след като стана известен в комедийния бранш, работейки с Джон Стюарт в The Daily Show и бе водещ на The Colbert Report, което се подиграваше на десните токшоута. Последните рейтинги на "Нилсен" показват, че Колбер печели зрители през тази година и е лидер в своя времеви слот сред телевизионните оператори с около 2,417 милиона зрители за 41 нови епизода. Във вторник "Късното шоу" на Колбер получи шестата си номинация за награда "Еми" за най-добро токшоу в праймтайма. През 2021 г. то спечели наградата "Пийбоди".

Историята на "Късното шоу"

Дейвид Летърман започна да води "Късното шоу" през 1993 г. Когато Колбер пое предаването, той задълбочи ангажираността му с политиката. Наред с музиканти и филмови звезди, Колбер често кани политици в студиото си. Колегата на Колбер от ABC, Джими Кимел, публикува в Instagram "Обичам те, Стивън" и отправи ругатня към CBS. "Те се опитват да заглушат хората, но това няма да проработи. Няма да проработи. Просто ще станем по-шумни", коментира актрисата Джейми Лий Къртис, която и преди е критикувала Тръмп. Тя ще гостува в шоуто на Колбер в следващите дни.

Късните телевизионни предавания от години са подложени на икономически натиск. Рейтингите и приходите от реклама са ниски, а много млади зрители предпочитат да гледат най-интересните моменти онлайн, което затруднява телевизионните мрежи да печелят от тях. CBS наскоро отмени и предаването "След полунощ" на водещия Тейлър Томлинсън, което се излъчваше след "Късното шоу". Въпреки това, Колбер водеше в рейтингите на късните предавания в продължение на години. И докато NBC призна икономическия натиск, като съкрати с една вечер шоуто на Джими Фалън, в "Късното шоу" не бяха предприети такива видими действия.

Непрестанната критика на Колбер към Тръмп, осъждането му на споразумението и предстоящата продажба на компанията майка не могат да бъдат пренебрегнати, каза Бил Картър, автор на "The Late Shift". "Ако CBS мисли, че хората просто ще преглътнат това, те наистина се заблуждават", добави Картър. Анди Коен, който започна кариерата си в CBS и сега води "Watch What Happens Live", каза в интервю: "Това е много тъжен ден за CBS. Те се оттеглят от състезанието в късните часове. Искам да кажа, че те гасят светлините след новините.", пише БТА.