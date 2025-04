"Аз съм богат, ти не си": Бен Афлек към сина си (ВИДЕО)

Не всички моменти на супергерои включват пелерини. Понякога те идват под формата на брутално честно родителство и Бен Афлек ни даде урок. В неотдавнашно интервю актьорът разказа за един момент, в който казал на сина си Самюъл в прав текст: "Аз съм богат, а ти не си". И макар на пръв поглед това да звучи сурово, дълбокото послание намери отклик сред милиони родители.

Вижте още: "Тя е много секси": Бен Афлек е влюбен в бивша на Брад Пит (СНИМКА)

Историята стана актуална наскоро по време на интервю и водещият спомена за популярното видео, в което синът на Афлек гледа към чифт маратонки за 6000 долара. Като всяко дете, той ги е искал. Но вместо да му отстъпи, Афлек му казал онази станала вече емблематична реплика. Синът му отвърнал: "Имаме парите". Отговорът на Афлек? "Аз имам парите. Какво ще правиш, ще косиш ли тревни площи?" Това беше момент, който е едновременно забавен и изключително подходящ за всеки, който някога се е опитвал да научи детето си на стойността на упоритата работа.

Бен не е бил груб, а истински. Както обяснява в интервюто, лесно е да попаднеш в капана да даваш всичко на децата си. Но дълбоко в себе си повечето родители знаят, че най-доброто нещо, което можеш да дадеш на детето си, не са парите, а перспективата. "Ако искаш нещо смислено, трябва да работиш". Това е урок, който много от нас са научили по трудния начин, и който днешното поколение, особено тези, които растат в привилегировани домове, понякога трябва да чуят повече от всякога.

Как защитавате детето си, като същевременно го подготвяте за реалния свят? Подходът на Афлек може и да не е захаросан, но отразява нарастващата тенденция сред родителите на знаменитости, които искат децата им да останат здраво стъпили на земята, въпреки че растат в светлината на прожекторите. Не става въпрос да им отказвате комфорт, а да се уверите, че разбират колко всъщност струва комфортът.

Този вид родителски урок е особено силен, когато идва от човек като Бен Афлек, който открито разказва за собствените си борби и израстване през годините. Той не е просто актьор или режисьор, той е баща, който иска децата му да израснат с хъс, а не само с дарби.

Така че, въпреки че синът му може и да не си е тръгнал с маратонки в този ден, той е получил нещо много по-ценно: житейски урок от баща, който е достатъчно загрижен, за да каже "не". И нека бъдем честни, тези 6000 долара е по-добре да се запазят за времето, когато ще бъдат спечелени, а не очаквани. Защото в края на краищата Бен Афлек не просто учи сина си как да се справя с парите. Той го учи как да се справя с живота.

Ben Affleck, while taking his son sneaker shopping, reveals he loves the 2015 Nike SB Dunk Low "De La Soul" and reacts to the 1985 Bred Jordan 1s.



(🎥 Got Sole/Instagram) pic.twitter.com/vzNQak2QPb