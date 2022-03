"CODA: Дете на глухи родители" взе "Оскар" за най-добър филм

CODA: Дете на глухи родители" (CODA) е най-добрият филм, избран от американската филмова академия, и написа история с първа подобна награда на продукция, излъчвана от стрийминг-платформа.

Фирмът спечели спечели три "Оскар"-а от три номинации и засенчи фаворита в най-много категории, "Силата на кучето" (The Power of the Dog). Той е и първият филм с най-голямата награда, получил под четири номинации, от 1932 г. насам.

Това е развръзката от 94-тата церемония за раздаването на най-престижните кинонагради в света.

Оскарът за оригинален саундтрак отиде при „Дюн“ и Ханс Цимер.

За монтаж наградата получи „Дюн“

За грим и прически наградата „Оскар“ получи „Очите на Тами Фей“.

За дизайн на продукцията беше отличен „Дюн“

Оскарът за звук беше получен от „Дюн“.

Най-добър късометражен документален филм стана “The Queen of Basketball”.

В категориите за късометражни анимационен и игрален филм бяха отличени съответно “The Windshield Wiper” и „The Long Goodbye“.

