Джей Лено е в болница след взрив

Пламъците са обгорили лявата страна на лицето на американския актьор, но за щастие не са наранили окото или ухото му. Водещият е откаран в отделението по изгаряния в Grossman Burn Center. Той е отменил всичките си ангажименти за цялата седмица.

Лено е добре известен със страстта си към колите и е горд притежател на над 180 автомобила.

Jay Leno hospitalized. Freak car fire left him “serious” facial burns. His vehicle burst into flames. His family was not able to provide many details, but it's a serious emergency preventing Jay from traveling, we do know he is alive&my prayers go out to him&his family. pic.twitter.com/BnRO4V7WkF