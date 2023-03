Джейк Джиленхол с впечатляваща визия за ролята на ММА боец (ВИДЕО)

Актьорът наскоро засне сцена за филма по време на събитие на UFC в T-Mobile Arena в Лас Вегас. На кадрите, заснети от събитието и впоследствие качени в интернет, звездата показва новата си страховита фигура пред зрителите.

По време на инсценираното претегляне актьорът предизвиква бурни възгласи от огромната тълпа. След като дикторът обявява официалното му тегло, Джейк Джиленхол слиза от кантара, за да се ръкува с президента на ММА Дейна Уайт. Бившият ММА боец Джей Хиерон играе Джак Харис - съперник на героя на Джейк Джиленхол във филма. След като и той се качва на кантара, за да се претегли, двамата с Джиленхол се изправят един срещу друг в типичния за преди двубоя стил, разменяйки си думи.

Следват няколко клипа, качени в Twitter, в които се вижда пристигането на Джиленхол около октагона, качването му и част от боя.

Jake Gyllenhaal's walkout while filming his new movie during #UFC285 🎬 pic.twitter.com/R9qkvSHZBp