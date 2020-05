Дует "Каризма" се събра (СНИМКА)

Хубава новина за всички фенове на дует "Каризма". След 13 години легендарното дуо отново ще се събере на една сцена. Миро ще подкрепи Галя за изпълнението ѝ в шоуто "Като две капки вода".

В понеделник, 11 май, двамата ще се превъплътят в образите на Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон. Те ще изпеят песента "You're the One That I Want" от мюзикъла "Брилянтин". Макар че през последните години отношенията между Миро и Галя бяха сложни, те явно са решили, че е време да зарадват почитателите си, които все още помнят хитовете им "Колко ми липсваш", "Минаваш през мен" и т.н. 44-годишният певец потвърди новината, като качи снимка от репетицията във Facebook."Guess who's back, back again, Shady's back, tell a friend, Guess who's back... ”WOW! (или казано по нашенски “ВЪЙ”) Една единствена вечер в @kato2kapkivoda ! Гледай народеее! Ще бъде забавно Кажи и на приятел", написа Миро към кадъра.каза пък Галя в "Здравей, България" по NOVA.