Евровизия 2021: Виктория Георгиева се класира на 11 място (ВИДЕО)

Песента на Виктория Георгиева " Growing Up Is Getting Old " остана на 11 място на тазгодишната Евровизия, което подели с гръцката песен. Големият победител се оказа Италия - с грандиозните 318 точки от зрителския вот, италианците смазаха конкуренцията и гласуването от журитата. Втора остана френската песен, а трета - швейцарската.