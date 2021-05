НА ЖИВО: Финалът на Евровизия 2021 (ВИДЕО)

Големият финал на "Евровизия" 2021 вече започна.

Предстои изпълнението на българската песен - Виктория Георгиева ще се бори за успех с "Growing up is getting old" . На полуфиналите нашето момиче пя под номер 13. Досега България никога не е печелила конкурса. Най-близо беше Кристиан Костов през 2017 година, който се класира на второ място.