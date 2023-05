Феновете са ужасени от Джони Деп (СНИМКИ)

Снимки от официалните събития в Кан потресоха мнозина, тъй като на тях се вижда, че Деп определено не знае как да поддържа устната си хигиена и поради това зъбите му са в окаяно състояние. Всъщност, въпросът за силно потъмнелите зъби на актьора не се повдига за първи път - още през 2018 г. се заговори, че Деп очевидно има проблеми, но мнозина го отдадоха на злоупотребата с алкохол и наркотици.

Johnny Depp’s teeth appear to be rotting 😳 pic.twitter.com/UWbsoYoBY1