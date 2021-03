"Грами": Ето кои са големите победители, расизмът се оказа двигател за наградите

Отложиха церемонията по връчването на наградите "Грами” Церемонията за връчването на наградите "Грами" на Академията за звукозапис на САЩ, насрочени за 31 януари е отложена заради коронавирус... Прочети повече

Бионсе с най-много номинации за „Грами“ Кралицата на поп музиката Бионсе получи най много номинации за наградите "Грами" - тя ще се състезава в девет категории за златни... Прочети повече

Британският певец Хари Стайлс, който изпя песента Watermelon Sugar, получи "Грами" за най-добро поп изпълнение, стана ясно от излъчената пряко по CBS церемония, предаде БГНЕС.Лейди Гага, Ариана Гранде и Бионсе също спечелиха "Грами" - за най-добро поп дуо или групово изпълнение и най-добро музикално видео. Лейди Гага и Ариана Гранде получиха така желаната награда за съвместно записаната си песен "Rain On Me" в категорията "Най-добро поп дуо или групово изпълнение". Техни конкуренти в борбата за наградата бяха квартетът J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny и Tainy с песента "UN DIA", южнокорейската момчешка група BTS, дуетът на певицата Тейлър Суифт и американската инди фолк група Bon Iver, както и съвместното изпълнение на Джъстин Бийбър и американския рапър Quavo.Бионсе, дъщеря ѝ Blue Ivy и нигерийската певица WizKid с видеоклипа към песента "Brown Skin Girl" са победителите в категорията за най-добър музикален видеоклип.Кралицата на "горещото момичешко лято" Мегън Тий Сталиън спечели "Грами" за най-добър нов изпълнител, като с това увенча успешната си година, която включваше сътрудничество със суперзвездите Бионсе и Карди Б. "Всеки артист, номиниран за тази награда, се чувства толкова невероятно. Беше адска година, но успяхме", каза певицата.Младата звезда стана особено известна с ремикса на нейния хит "Savage", изпълнен с Бионсе и много рекламираното ѝ сътрудничество с Карди Б "WAP". И двата сингъла достигнаха номер едно в класацията Hot 100 на Billboard. В категорията за най-добър нов изпълнител почти изцяло участваха жени изпълнители след години на критики, че журито отдава предпочитание в тази категория на бели мъже музиканти.Били Айлиш спечели "Грами" в категорията "Най-добра песен, написана за визуални медии" за "No Time to Die", която е саундтракът към най-новия филм за легендарния британски разузнавач Джеймс Бонд. Айлиш споделя победата с брат си и музикален партньор Финеас О'Конъл.Песента е написана за едноименния филм за супер шпионинът Джеймс Бонд. Финалният филм за Бонд ще се появи на големите екрани през октомври 2021 г. след многобройни забавяния поради пандемията. Доли Партън спечели "Грами" за най-добра съвременна християнска музика, а рапърът Кание Уест получи награда за най-добър християнски албум, съобщиха организаторите.Партън спечели особена популярност през миналата година заради своята активност, свързана с борбата с коронавируса - тя активно популяризира ваксинацията и дори участва в разработването на ваксина, дарявайки милион долара на компанията Moderna за нейното разработване. Уест, който преди това е засягал сериозно религиозната тема в своите текстове и интервюта, взе награда за албума "Jesus Is King".