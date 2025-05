И звездите клюкарстват: Шакира издаде пред медиите тайна за Риана (ВИДЕО)

Met Gala 2025 беше изпълнена със запомнящи се моменти, но един от най-обсъжданите се случи, когато Шакира неволно разкри тайна, която не всички знаеха: третата бременност на Риана. 48-годишната колумбийска певица присъстваше на събитието в Ню Йорк, когато по време на интервю на червения килим изпусна новината пред камерите на NBC News. "Риана, искам да я видя. Да, много искам да я видя!" - каза развълнувана Шакира и естествено добави: "И аз също току-що чух новината". Забелязвайки объркването на репортера, тя добави: "Бременна е". В този момент Шакира изпадна в паника, когато разбра, че може би информацията все още не е публична. Поставяйки ръка на лицето си, тя нервно попита: "Не трябваше ли да кажа това?"

След това и тя, и журналистът се засмяха, за да намалят напрежението, а Шакира се оттегли видимо смутена от очевидния гаф.

Singer Shakira shares she’s most excited to see Rihanna at the Met Gala.https://t.co/tqqBDhNFEW #MetGala pic.twitter.com/ZUOUs8h9i6