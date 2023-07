Издайническата целувка: Изстинала ли е страстта между Кейт Мидълтън и принц Уилям? (ВИДЕО)

След като Меган Маркъл и принц Хари вече са далеч от очите на обществото и забегнаха към САЩ, то в светлините на прожекторите все по-често попадат принц Уилям и Кейт Мидълтън.

Само преди дни по време на мач по поло двамата предизвикаха доста коментари. Причината е, че Кейт стори нещо, с което озадачи заинтересованите в кралските драми и сега всички се питат: Разделят ли се херцозите на Кеймбридж?

Става въпрос за целувка между двамата на игрището. Вместо да се целунат по устните, както всички очакваха, Кейт Мидълтън обърна буза към съпруга си, целувайки въздуха до лицето му. След този жест публиката веднага обвини Катрин в неискреност и отчужденост, тъй като подобно действие е знак, че отношенията на двойката отдавна са изстинали.

Some people are intrigued that William and Catherine don't kiss on the lips but they don't understand that these two don't need to prove their love. The way they smile and look at each other are enough to say they're in love 😏 pic.twitter.com/LDzMAYUVio