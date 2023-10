Кейт Мидълтън седна в инвалидна количка и се включи в ръгби мач (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кейт Мидълтън показа завиден спортен дух и дори успя да отбележи няколко гола под аплодисментите на десетки събрали се да наблюдават мача. Съпругата на британския престолонаследник принц Уилям е известна с любовта си към различните видове спорт, а изящната ѝ фигура е доказателство за това. Тя неведнъж се е включвала или е посещавала различни спортни прояви в качеството ѝ на член на кралското семейство.

Снимка: Getty Images

Още: Вижте как Кейт Мидълтън тества военен авиосимулатор (ВИДЕО)

Националният отбор на Англия по ръгби в инвалидни колички стана световен шампион миналия ноември. За да отпразнува победата им, принцесата на Уелс даде специален прием в чест на играчите през януари, пише Fakti.

Снимка: Getty Images

Kate Middleton cheers while playing wheelchair rugby and gets sweet gift for Princess Charlotte. pic.twitter.com/DnwfWFbl6L