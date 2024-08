Лана дел Рей залюби ловец на алигатори (СНИМКИ)

Лана Дел Рей вече няколко пъти е забелязвана с нов мъж до себе си. Става дума за Джереми Дюфрен, който е известен ловец на алигатори и екскурзовод.

Според изданието "The Sun" двамата са се срещнали още през 2019 г., когато певицата се е включила в една от обиколките му с лодка в Луизиана. От този момент има и снимки, но в тях не личи особена близост между Дел Рей и Дюфрен. Затова и американските медии смятат, че двамата не са започнали да се срещат тогава, а искрите помежду им са пламнали през май 2024 г., когато певицата се връща в Луизиана, за да вземе участие на фестивала "Hangout".

Lana Del Rey is reportedly dating a man she met in 2019 while on an airboat tour in Louisiana. pic.twitter.com/dZmHUhnHRu — Pop Hive (@thepophive) August 28, 2024

На 25 август, преди концерта на Лана на фестивала в Лийдс, двамата бяха забелязани да се държат за ръце. След това отново бяха засечени по магазините и пъбовете. Смята се, че Джереми Дюфрен е с около 10 години по-голям от Лана дел Рей.

Кой е Джереми Дюфрен?

Джереми Дюфрен е баща на две деца и работи като екскурзовод в Arthur's Air Boat Tours. В останалото време Джереми се занимава с алигатори - лови ги, прибира ги, храни ги и се грижи за тях.

Както всеки човек, който се занимава с подобни неща, в социалните си мрежи Дюфрен качва снимки и клипове, на които показва как общува с хищниците.

Lana Del Rey with new boyfriend, Jeremy Dufrene, in London. pic.twitter.com/OSJcBcsxUK — Creepy.org (@creepydotorg) August 28, 2024

Инстаграмът на Джереми разкрива, че той има рожден си ден през март, което съвпада с неотдавнашната промяна в текста на песента, която Лана направи по време на концертно изпълнение. Феновете бързо забелязаха, че тя е променила текста на песента си "Chemtrails Over the Country Club" от "You're born in December and I'm born in June" на "You're born in March and I'm born in June".

Припомняме, че през 2023 г. Лана дел Рей се сгоди за музикалния мениджър Еван Уиникър, но явно любовните им взаимоотношения са приключили безвъзвратно.