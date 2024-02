Лоши новини за Дженифър Лопес: Бритни Спиърс е целунала Бен Афлек (СНИМКА)

Спиърс публикува черно-бяла снимка, на която е с Бен Афлек и Даян Уорън, а тримата са прегърнати. Не е ясно кога е направен въпросният кадър, но си личи, че е преди доста години. В изтритата вече публикация Бритни Спиърс пише: "Забравих да спомена, че в тази вечер целунах Бен. Честно казано, забравих. Това е лудост! Иска ми се да можех да ви разкажа историята, която се случи преди това!"

Britney Spears shares throwback photo with Ben Affleck and reveals she made out with him in 1999:



“Wish I could tell you guys the story that happened before that !!! Oh dear, I’m just being a gossip girl 🤓😏 !!!” pic.twitter.com/HmksHJYrBZ