Metallica, Мадона и още звезди призоваха за помощ за пострадалите от земетресенията в Турция

Обявявайки кампании за набиране на помощ нза пострадалите в профилите си в социалните мрежи, редица световноизвестни имена призоваха феновете си да подкрепят оцелелите. На 14 февурари фондацията на американската метъл група Metallica съобщи, че отпуска 125 хиляди долара на две хуманитарни организации на терен, които предоставят на място практическа помощ още от деня на земетресенията, съобщава "Хюриет дейли нюз".

We’re at a loss for words to describe the devastation in southern Turkey and northern Syria. The 7.8 magnitude earthquake has reduced the entire region to rubble. The death toll continues to rise, tragically exceeding 36,000 lives lost... (1/3) pic.twitter.com/baxRXFiNUf

Two of @AWMHFoundation's partner organizations, @DirectRelief&@WCKitchen, have boots on the ground providing medical aid&food to the victims of this disaster. #AWMH is providing $125k to each organization to support their efforts.



Learn more at https://t.co/Trlb3qS47e (2/3)