На 58 години почина актьорът Рей Стивънсън

Стивънсън участва също и в много телевизионни сериали, сред които "Рим" на BBC и HBO, както и в поредица от франчайза "Междузвездни войни", пише БТА. Големия си успех постига с ролята на Волстаг в трилогията за Тор.

Ray Stevenson, the burly British actor who starred as Volstagg in the Thor movies and as the governor in the recent Oscar-winning Indian hit RRR, has died. He was 58 https://t.co/zvWEWOmmU3 pic.twitter.com/FYmvH7IFfG — The Hollywood Reporter (@THR) May 22, 2023

Режисьорът на индийския хит "RRR" С. С. Раджамули написа: "Не мога да повярвам. Рей носеше толкова много енергия и жизненост на снимачната площадка. Заразяваше всички с ентусиазма си. Работата с него беше чиста радост. Моля се за семейството му. Нека душата му почива в мир."

Shocking... Just can't believe this news. Ray brought in so much energy and vibrancy with him to the sets. It was infectious. Working with him was pure joy.



My prayers are with his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/HytFxHLyZD — rajamouli ss (@ssrajamouli) May 23, 2023

Актьорът Матю Люис, който игра със Стивънсън в телевизионния филм "Some Kind of Life", написа: "Това е толкова тъжно. Рей изигра моя баща в първия филм, който снимах за телевизията. Преди почти 30 години. Изключителен актьор със страхотна кариера - не можех и да мечтая за по-добро първо преживяване в тази безумна индустрия."