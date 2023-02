Нов албум на Уитни Хюстън излиза 11 години след смъртта ѝ (ВИДЕО)

Документалният филм ще се нарича "Отивам на скалата: Госпел музика на Уитни Хюстън". Новият албум пък ще включва шест неиздавани досега песни от далечната 1981 г. Първият сингъл е "Testimony", който излезе в четвъртък. Ще има и госпъл песни от саундтраци на филми, между които и "Бодигард". Чуйте новата песен на Уитни Хюстън сега:

Миналата седмица Дженифър Хъдсън почете Уитни Хюстън на парти преди връчването на наградите "Грами". "Пълен с душа и сила, гласът на Уитни не е чужд на госпел музиката", се казва в пост на страницата ѝ в Instagram. "Чуйте я как пее "Testimony" на 17-годишна възраст и си поръчайте предварително албума, който проследява нейното пътешествие в госпел музиката".

Неиздаваните песни включват концертна версия на "Bridge Over Troubled Water" на Simon&Garfunkel. Ще прозвучат също "I Found a Wonderful Way", "He Can Use Me" и вече представената "Testimony".

Премиерата на документалния филм ще бъде на 24 март по UPtv и Aspire TV. Филмът разглежда вярата на Хюстън, възхода на кариерата ѝ и нейните изпълнения.

Припомняме, че през 2012 г. беше съобщено, че Хюстън е починала от смесването на алкохол, ксанакс и други силни лекарства, отпускани с рецепта. Твърди се, че семейството ѝ е било уведомено от служителите на окръжния прокурор на Лос Анджелис, че в белите ѝ дробове не е имало достатъчно вода, за да се заключи, че се е удавила във ваната на луксозния си хотел и всъщност е починала преди главата ѝ да попадне под водата, пише БГНЕС.

Бившият съпруг на Хюстън, Боби Браун, с когото тя имаше бурна 14-годишна връзка, изпълнена с употреба на наркотици, е бил в Нашвил по време на смъртта ѝ. Твърди се, че Браун, когото тя обвиняваше отчасти за проблемите си с наркотиците, е "изпаднал в пристъпи на плач", когато е научил новината за смъртта ѝ.