Младежки национал на България, желан от Левски и ЦСКА, ще играе за отбор в Англия

Очаква се в най-скоро време английският клуб Шефилд Юнайтед да завърши трансфера на защитника на Септември София Михаил Полендаков. 18-годишният десен бек бе готов да подпише с Ростов, който играе в Руската висша лига. Става ясно, че футболистът намира играта в Чемпиъншип за по-привлекателна. Поради това българинът е сменил решението си в последния момент и ще носи екипа на „остриетата“ през следващия сезон.

Полендаков записа впечатляващ сезон, с което привлече интереса от двата най-големи клубове в България – ЦСКА и Левски. Самият футболист изрази желанието си да покаже таланта си в чужбина и офертите веднага заваляха. Спортният директор на Септември София Кристиян Добрев разкри, че отборът е получил 5 оферти за младежкия национал.

Septemvri Sofia right-back Mihail Polendakov is likely to sign for Sheffield United. The 18 year old Bulgarian was set to join Russian club FC Rostov but has had a late change of mind.



