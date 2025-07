Нова връзка? Дженифър Анистън илиза с хипнотизиращ гуру (СНИМКИ)

Напоследък любимката от сериала "Приятели" Дженифър Анистън е сред най-обсъжнатите знаменитости. След шумните раздели с Брад Пит и Джъстин Теру на дневен ред дойдоха новините за плановете на актрисата относно кариерното ѝ развитие и амбицията за участие в пиеса на Бродуей. Наскоро стана ясно, че образът на Анистън е използван в измамна схема, а след като беше забеляна в компанията на харизматичен мъж, се появиха нови слухове за личния ѝ живот.

Изглежда, че Дженифър Анистън отново е намерила място за любов в живота си – и според наблюдателни фенове, новият мъж до нея е хипнотизаторът и автор Джим Къртис. Според Page Six двамата са били забелязани заедно на различни събития в последните седмици, а снимки от скорошната им ваканция в Майорка подхраниха слуховете за нова връзка.

Jennifer Aniston goes public with handsome HYPNOTIST who quietly entranced her years ago… as she introduces him to A-list friends on cozy Mallorca vacation https://t.co/5j6yYfQzm5