Нова измама: Мъж повярва, че Дженифър Анистън е влюбена в него, изпрати ѝ пари (СНИМКИ)

Нова измама с образа на актрисата Дженифър Анистън, известна с ролята си от сериала "Приятели", е тревожен пример за това докъде достига AI-манипулацията днес – достатъчно, за да заблуди уязвими хора емоционално и във връзка с финансовото им състояние. Това се случва и с 43-годишния британец Пол Дейвис от Саутхемптън, който станал жертва на доста добре схема чрез deepfake технология. По това време той бил безработен и се намирал в труден емоционален период.

Пол започва да получава съобщения в социалните мрежи от профил, представящ се за Дженифър Анистън. Съобщенията били внимателно подготвени – започнали с леки флиртове, преминали към "дълбоки признания" и дори видео и аудио съобщения, в които "Дженифър" му признава любовта си. Измамникът представящ се за актрисата, е използвал изображения и видеа, генерирани чрез изкуствен интелект, а също е показал и фалшиви документи за самоличност.

Още: Чужденец се влюбил в Яна Маринова заради измама (СНИМКИ)

💸 A 43-year-old Brit spent five months texting with scammers pretending to be Jennifer Aniston



Using AI, the fraudsters created fake photos and voice messages. The man truly believed he was in a secret relationship with the actress.



At some point, the fake Aniston claimed she… pic.twitter.com/8I6OCuw3hN