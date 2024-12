От страх да не бъде отровен: Пъф Деди отказва да се храни в затвора

Пъф Деди, който е в затвора по обвинения в трафик на хора и сексуални престъпления, драстично е отслабнал, като това се е разбрало при последното му явяване пред съда преди няколко дни. 55-годишният рапър, който твърди, че е невинен по всички обвинения, от три месеца не е на свобода и живее в затвор в Бруклин, известен с тежките си условия и рискова среда.

Центърът за лишаване от свобода в Бруклин има репутация на място с много насилие и убийства на затворници. Подобна атмосфера би могла да подсили страховете на рапъра.

Криминалният репортер Елизабет Милнър, която следи случая на Пъф Деди, е забелязала сериозната промяна във физическото му състояние и смята, че причината са наистина тежките условия, в които рапърът живее в последно време. Според други източници пък той отказва да се храни, тъй като се страхува за сигурността си.

Експерт смята, че решението на Деди да не се храни или да пропуска повечето хранения в затвора е свързано с притеснение да не бъде отровен. "Ами ако някой отвън познава някого, който има роднини, работещи в затвора, които могат да слагат нещо в храната му? Малко по малко може да бъде отровен.", казва Лари Левин, цитиран от "Marca".

Междувременно стана ясно, че срещу Пъф Деди е повдигнато ново обвинение в изнасилване. Става дума за инцидент от 2006 г., когато, според ищцата Латоя Грейсън рапърът я дрогирал, а след това я нападнал сексуално и я обрал. Жената иска обезщетение от 15 млн. долара.

