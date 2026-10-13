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Откриха мъртъв актьор от сериала "Breaking Bad"

13 октомври 2026, 9:03 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Откриха мъртъв актьор от сериала "Breaking Bad"

Един от актьорите, изиграл ключова роля за успеха на сериала "Breaking Bad", е бил открит мъртъв. Ар Джей Мите, който изигра ролята на сина на Уолтър Уайт (в ролята – Брайън Кранстън) в спечелилия награда "Еми" сериал и се превърна в активист за правата на хората с увреждания благодарение на собствения си опит с церебрална парализа, е починал в понеделник на едва 34 години.

"С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и страстен защитник на правата на хората с увреждания Ар Джей Мите", заявиха неговите представители. Мите, чийто герой Уолтър-младши от "Breaking Bad" също страдаше от церебрална парализа, създаде платформа за осведоменост и приобщаване на хората с увреждания благодарение на популярността на сериала, който се излъчваше от 2008 до 2013 г. и получи 58 номинации за наградите "Еми" в праймтайм, като спечели 16 от тях, включително две за най-добър драматичен сериал. Представителите на Мите потвърдиха новината, като заявиха, че той е починал в резултат на самоубийство в Браунсвил, Тексас.

Агенция "Асошиейтед Прес" съобщи, че Мите е обаявн за мъртъв около 13:30 ч. местно време в понеделник в неговия дом. Очаква се да бъде извършена аутопсия.

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Кой е Ар Джей Мите

Мите беше част от актьорите, които спечелиха наградата за "Най-добър актьорски състав в драматичен сериал" на тогавашните награди SAG през 2014 г., след като беше номиниран в тази категория и през предходните две години. 

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Тази роля, с която се прочу, му донесе участия във филми и телевизионни продукции. Той изигра главната роля в драмата "Triumph" от 2021 г., където влезе в образа на ученик от последния клас на гимназията, който се опитва на всяка цена да стане борец, въпреки че страда от церебрална парализа. Той също така участва редом с Доув Камерън във филма "Love Me Dead" от 2024 г. и редом с Фин Уитрок във филма "Westhampton" от 2025 г.

Ар Джей Мите с Ана Гън през 2008 г., снимка: Getty Images

На малкия екран сред участията му са "Switched at Birth", "Now Apocalypse" и "The Guardians of Justice (Will Save You!)". Той също така озвучи роля в "HCBS Final Rule: The Animated Series" – поредица от късометражни филми, създадена с цел да подчертае промените в програмата "Community Based Services" на Центровете за услуги по "Медикеър" и "Медикейд" за хора с интелектуални увреждания в Калифорния.

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Роден на 21 август 1992 г. в Джаксън, щата Мисисипи, Мите беше известен и с благотворителната си дейност. Той беше посланик на организациите "United Cerebral Palsy" и "Shriners Children’s", както и председател на фондацията "The Mitte Foundation", която подкрепя благотворителни каузи и общностни инициативи, пише "Deadline".

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почина Breaking bad Ар Джей Мите
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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