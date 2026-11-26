Популярният актьор и водещ Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева са станали родители. Днес техният син Борис се е появил на бял свят. Щастливата новина беше съобщена от звездната двойка в социалните мрежи. Те споделиха и снимка, на която позират с новороденото си бебе.

Свещена закрила за сина им

"Борис Кадиев ♥️

3,590 кг. 50 см. Зодия Стрелец.

Роден на 26.11.2026 г.

Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора.

Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба.

Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!"

Това е второ дете за Сашо Кадиев, той има и дъщеря от предишна връзка, която носи името на майка му - Катерина Евро.

Актьорът и моделът разкриха, че ще стават родители през лятото, като отново го направиха в социалните мрежи. Тогава те споделиха кадри, на които Ивелина с гордост показва наедрялото си коремче.

Двамата се ожениха през 2024 на романтична сватба в популярно българско шато, казвайки си "Да" сред лозята.