Кинозвездите Брад Пит и Анджелина Джоли са уредили спора си относно продажбата на винарната в имение във Франция, което бяха придобили по време на брака си, предадоха АФП и Асошиейтед прес, като цитираха съобщение на бившите съпрузи. В кратко изявление, изпратено до американските медии, двете холивудски звезди не съобщават никакви подробности за сключеното споразумение за имота в департамента Вар, в Южна Франция.

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Имението "Миравал" се превърна в един от основните конфликти в бурния им развод, припомня АФП. "Успяхме да постигнем извънсъдебно споразумение... и няма да даваме никакви други коментари", се посочва в изявлението.

Дългогодишната битка

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Брад Пит, който е на 62 години, и Анджелина Джоли (51 г.) се обединиха през 2011 г. със семейство винари, за да произведат розе. Когато двамата се разделиха през 2016 г., след дванадесет години съвместен живот, имението се оказа в центъра на бракоразводния процес и предизвика продължителни съдебни спорове, припомня АФП.

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През февруари 2022 г. Брад Пит обвини бившата си партньорка, че е нарушила правата му, когато е продала дела си във винарната на дъщерно дружество на Stoli Group, притежавано от милиардер от руски произход. В документи актьорът твърдеше, че "Анджелина Джоли се е опитала да му нанесе вреда" във връзка с продажбата.

Снимка: Getty Images

Актрисата отвърна с контраатака в съда, като обвини бившия си съпруг, че действа от "желание за отмъщение", припомня АФП. Джоли твърдеше също, че Брад Пит е отказал да изкупи дела ѝ, защото тя не се е съгласила да подпише споразумение за поверителност, "което би ѝ попречило по силата на договора да говори... за физическото и емоционалното насилие", на което са били подложени тя и децата им. Според съдебните документи актрисата се позовава на скандал, възникнал на борда на частен самолет през 2016 г.

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Любовта между Пит и Джоли избухна по време на снимките на филма "Мистър и мисис Смит", излязъл през 2005 г., в който двамата изпълняваха главните роли, припомня БТА.