Помните ли момичета от тийн сериала "H2O"? Вижте ги днес (СНИМКИ)

Ако сте любители на тийн филмите и сериалите, няма как да не сте гледали "H2O: Just Add Water" ("H2O: Просто добави вода"). Първоначално серийният филм се излъчва само от телевизионния канал Network Ten в Австралия, а впоследствие и в други 120 страни, сред които и в България.

Сериалът е сниман в периода от 2006-2010 г. Оттогава актрисите Клеър Холт, Фийби Тонкин и Кариба Хайн развиха кариерите си и промениха значително стила си. А ето как изглеждат днес момичета, които влязоха в ролите на русалките Ема, Клео и Рики.

Снимка: H2O - Just add water/Facebook

Снимка: H2O - Just add water/Facebook

Клеър Холт

Клеър Холт е родена в Бризбейн, Куинсланд, Австралия. Най-известните ѝ роли са на Ема Гилбърт в сериала "H2O: Просто добави вода" и на Ребека Майкълсън в поредиците "Дневниците на вампира" и "Древните". През юли 2015 г. се сгодява за Мат Каплан след близо една година връзка, но се разделят през 2017 г. Година по-късно тя се жени за Андрю Джоблън. Двамата имат три деца.

Фийби Тонкин

Фийби Тонкин е австралийска актриса и модел. Най-известните ѝ роли са на Клео Сертори в сериала "H2O: Просто добави вода" и на Хейли Маршал в сериала "Древните" и "Дневниците на вампира", където играе заедно с Клеър Холт. Към днешна дата двете все още са близки приятелки.

Тонкин участва в редица реклами, а като модел се снима на кориците на големи издания.

Кариба Хайн

Кариба Хайн, известна като Рики Чадуик от сериала "H2O: Just Add Water", е родена в Йоханесбург, Република Южна Африка. Семейството ѝ се мести в Австралия, когато тя е само на три години. Популярна с ролите си на Бриджет Санчес в "Blue Water High" и Минди в "Глупави, глупави мъже". Тренирала е различни стилове танци, а също акробатика и художествена гимнастика.

Изучавала е актьорско майсторство и пеене. Има участие в драматичния трилър сериал The Secrets She Keeps с Лора Кармайкъл и Джесика Де Гоу. През юни актрисата се омъжи за приятеля си Мат Понг в Италия.

