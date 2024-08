Култова шапка на Индиана Джоунс беше продадена на търг (СНИМКА)

Шапката, носена от актьора Харисън Форд във втората част на филмовата поредица за Индиана Джоунс, е продадена на търг за близо половин милион паунда, съобщи "BBC". На 15 август за кафявата филцова федора, изработена специално за филма "Храмът на обречените", бяха платени 630 000 щатски долара в Лос Анджелис. На търга бяха продадени и други филмови сувенири, сред които реквизит от "Междузвездни войни", "Хари Потър" и "Джеймс Бонд".

Джоунс, археолог-приключенец, се вижда с шапката в началото на филма, когато той и спътниците му скачат от разбиващ се самолет в надуваем лодка. По време на сцената той е на борда на самолета заедно с певицата от нощен клуб Вилхелмина "Уили" Скот (в ролята Кейт Капшоу), и 12-годишния си приятел Шорт Раунд (в ролята Ке Хюй Куан), докато бягат от лапите на китайска престъпна банда. След като полетът е саботиран от пилота, триото използва лодка, за да падне от самолета. След което се спуска по планински склон.

От аукционната къща твърдят, че шапката е била използвана и по време на допълнителни снимки в съоръженията за визуални ефекти на продуцента Джордж Лукас. Федората е носена и от каскадьора на Форд във филма - Дийн Ферандини, и е продадена заедно с непубликувани досега снимки на каскадьора, облечен в станалия емблематичен костюм на снимачната площадка. Ферандини почина миналата година. Шапката е от личната му колекция.

Indiana Jones’ screen and photo matched fedora from Indiana Jones and the Temple of Doom has SOLD for: $630,000 (incl. BP)



Fortune and Glory for the winning bidder! pic.twitter.com/St2Z9x9bZO