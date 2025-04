Принц Уилям трябва да вземе важно решение за Кейт Мидълтън

Принц Уилям е готов да излезе отново на глобалната сцена, като ще се отправи към Бразилия по-късно тази година за наградата Earthshot 2025, но всички се питат дали съпругата му Кейт Мидълтън ще се присъедини към него.

Дворецът Кенсингтън наскоро потвърди, че 42-годишният принц на Уелс ще пътува до Рио де Жанейро този ноември за церемонията по връчването на екологичните награди, която той основа през 2020 г.

Още: Принц Уилям не иска да пропилее втория си шанс с Кейт Мидълтън

Инициативата, създадена за справяне с най-неотложните екологични проблеми в света, присъжда пет награди от 1,25 милиона долара на новатори с революционни решения в пет ключови категории.

Очаква се тазгодишното събитие да бъде празник на глобалните промени, на фона на зашеметяващата природна красота на Рио.

"Пригответе се за големи съобщения, вдъхновяващи истории и 15 нови невероятни финалисти от цял ​​свят, всички в сърцето на Бразилия. Заобиколени от красивите пейзажи на Рио и неустоимата енергия, ние насочваме вниманието към хората, които променят, където иновациите и природата се обединяват, за да регенерират нашата планета", гласи съобщение.

The Earthshot Prize is headed to Rio this November! Make sure you’re following us to keep up with exciting news and inspirational stories as we celebrate 15 new Finalists from around the world in Brazil this year. #EarthshotRio pic.twitter.com/XEvDwcGr6h