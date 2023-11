Принуждавали са Кейт Мидълтън и Меган Маркъл да се обличат като принцеса Даяна? (СНИМКИ)

Твърденията са направени в нова книга на кралския биограф Омид Скоби, посветена на кралското семейство - "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", пише Darik.

Meghan and Kate were encouraged to dress like Diana 'so some of her shine could rub off on them', Sussex cheerleader claims in new book https://t.co/QDhbtFNQIf pic.twitter.com/NKWtj1pDbC