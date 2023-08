Продадоха микрофона на Карди Би, с който замери непокорен фен

Той беше обявен на търг и беше продаден за близо $100 000 тази седмица в eBay.

Микрофонът всъщност принадлежи на аудиопродуцентската компания "The Wave" в "Града на греха" и собственикът ѝ разказа, че е решил да го продаде на търг в полза на няколко благотворителни организации. ОЩЕ: Микрофонът на Карди Би, който полетя към публиката, се предлага на търг (ВИДЕО)

Припомняме, че микрофонът стана известен след видео, което обиколи социалните мрежи, на което се вижда как звездата от "WAP" отвръща на удара, след като посетител на концерт хвърля по нея напитка по време на шоу в Лас Вегас. ОЩЕ: Фен се оплака, че е пребит от рапърката Карди Би (ВИДЕО)

