Първа победа за Иван Христов в образа на Дони в "Като две капки вода"

Иван Христов постигна първа победа в "Като две капки вода" с имитацията си на Дони в дует с Деси Добрева като Нети и песента им "Този филм". Безпрецедентно решение на журито да даде на всички участници по 11 точки тази вечер направи това издание незабравимо, а победителят в крайна сметка бе решен след като самите участници гласуваха и бе добавен вотът на зрителите. Менторите отказаха да дадат своята оценка, защото, по думите им, всички имитации са били много силни.

След едноседмична почивка заради празничните дни около Великден шоуто за имитации се завърна за една още по-динамична и забавна вечер, в която обаче се включиха и доказани музикални звезди на България.

Как преминаха имитациите тази вечер

Николаос Цитиридис и Александър Сано като Оливия Нютън-Джон и Джон Траволта, снимка: Като две капки вода/Facebook

Първи на сцената тази вечер се качи дуетът на Николаос Цитиридис и Александър Сано. Бившият ТВ водещ и вечен комедиант трябваше да влезе в образа на Оливия Нютън-Джон, а Сано да направи имитация на актьора Джон Траволта. Двамата трябваше да изпълнят хита от филма "Брилянтин" "You're the One That I Want". Справиха се чудесно и макар на моменти едва да сдържаха смеха си, успяха да направят достоверно образите си с голямо старание.

Вторият образ за вечерта беше на Михаела Филева, а до нея застана Славин Славчев. Двамата имитираха дуета на Лейди Гага и Бруно Марс "Die with a Smile". И Славин, и Михаела вложиха много и направиха блестяща имитация на една от най-известните съвременни песни.

Дарин Ангелов и Роксана като дует "Ритон", източник: Като две капки вода/Facebook

Третата имитация бе дело на Роксана и актьора Дарин Ангелов, които влязоха в образите на Катя и Здравко от обичания дует "Ритон" и вечния хит "Джалма". Имитацията беше добра и накара и публиката, и журито да танцуват с широки усмивки.

След тях дойде време за изпълнението на Александра Лашкова и Маги Джанаварова като Шакира и Бионсе и песента им "Beautiful Liar". Двете се справиха много добре и визуално, и вокално, но Лашкова се отличи с изключителна близост до първообраза.

Иван Христов и Деси Добрева получиха задачата да имитират Дони и Нети и песента им "Този филм". Имитацията им беше една от най-силните на вечерта и успя да изкара настроението на оригиналната песен, което не е никак лесна работа.

Тома и Звездомир Керемидчиев като Том Джоунс и Джон Фарнъм, източник: Като две капки вода/Facebook

Звезди от "Ахат" получи задачата да имитира Джон Фарнъм заедно с Тома като Том Джоунс и дуета "You're the Voice". Изпълнението им беше силно, макар на моменти Керемидчиев да не се чуваше много.

Михаела Маринова и Вениамин като Софи Маринова и Слави Трифонов, източник: Като две капки вода/Facebook

Вениамин трябваше да имитира Слави Трифонов, а в помощ му се притече Михаела Маринова като Софи Маринова. Двамата изпяха "Единствени" и бяха "наградени" с много аплодисменти и от журито, и от зрителите.

Предпоследната имитация бе дело на Димитър и Христо, към които се присъедини Орлин Павлов, за да изпеят хита на Орлин, Любо Киров и Графа "Заедно". Макар Павлов никак да не приличаше на Графа визуално, той много помогна на дуета на сезона да направи емблематичната песен максимално добре.

Дивна и Димитър Маринов като Хилда Казасян и Тодор Колев, източник: Като две капки вода/Facebook

Последна за вечерта излезе Дивна, имитираща Хилда Казасян, в дует с Димитър Маринов като Тодор Колев. Двамата изпяха "Малки и големи" и предизвикаха не една и две сълзи в очите на публиката.

