Синди Крауфорд с първи думи след смъртта на сина ѝ

Супермоделът Синди Крауфорд за проговори за първи път след трагичната смърт на сина ѝ Пресли Гербер, който си отиде само на 27 години на през септември. Крауфорд запази мълчание почти месец, а сега в думите ѝ звучи цялата мъка, която се събира в майчиното сърце. Тя реши да се сбогува с Пресли в социалните мрежи.

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"Сърцата ни са разбити от мъката по загубата на нашия любим син и брат. Чувстваме се толкова благословени, че Пресли беше част от живота ни в продължение на 27 години. Той е мила, прекрасна душа, която обичаше и беше обичана – сега и завинаги. Много се гордеем с начина, по който се представяше пред света – с доброта и чувствителност. Благодарни сме за излиянието на любов и подкрепа от толкова много хора, които познават и обичат семейството ни, а също и от непознати, които споделят нашата болка. До следващата ни среща, наше мило момче. Обичаме те завинаги, мама, татко и Кая.", написа Синди.

За Пресли Гербер

Гербер беше модел, подобно на майка си и по-малката си сестра Кая, като направи дебюта си на подиума за италианската марка Moschino едва на 16 години. След това той позира за марки като Burberry, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta. Баща му Ранди Гербер, известен бизнесмен, е съосновател на марката текила Casamigos заедно с Джордж Клуни.

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През последните години Гербер говореше открито за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. През 2023 г. той заяви в подкаста "Studio 22": "След като се борих с психични проблеми, депресия и някои други неща, които съпътстват това, мисля, че независимо дали ще помогна на един човек, или на сто души да излязат от състоянието, в което бях аз в един момент от живота си, това е всичко, което трябва да направя."