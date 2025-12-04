"Малко е страшно": Синът на Синди Крауфорд за проблемите си с психичното здраве

Пресли Гербер говори открито за психичното си здраве. 26-годишният модел, син на Синди Крауфорд и Рандe Гърбър, сподели подробности за проблемите си с психичното здраве във видео, публикувано в Instagram на 1 декември. През последните години той откровено говори по темата и споделя за борбата си с трудностите, с които се сблъсква.

"Чувствам, че честността е най-добрата политика...", започна Пресли в клипа, докато седи в сауна. Той обяснява, че в момента приема няколко успокоителни медикамента, за да лекува "паническите си атаки".

Той уточнява, че приема различни дози от конкретни антидепресанти в зависимост от това, което се случва в живота му.

"За съжаление, напоследък съм претърпял много загуби в различни форми, така че това не е извинение, но е причината, поради която съм там, където съм сега.", споделя той пред своите последователи.

Мненията на специалистите

Той също така сподели притесненията си относно употребата на медикаментите и различните мнения, които е получил от лекарите относно лечението си. "Лекарите казват много различни неща, така че е малко страшно, но се надявам, че между моите изследвания и техните проучвания… и с Божията помощ, ще успеем да го разберем", казва синът на Крауфорд "Нещата, които ме плашат, са нещата, които трябва да приемаш… ако не ги приемаш, се случва нещо лошо. И има спектър колко интензивна е абстиненцията от определени лекарства."

Въпреки че вече посещава няколко различни специалисти, той чувства, че няма "толкова ясни насоки, колкото би искал" относно лечението си.

„Иска ми се лекарите да кажат: "Вземай това три пъти на ден". По думите му психиатрите, с които е общувал "са му дали свобода" за приема на антидепресанти и как да ги приема. "Имам нужда от малко повече насока", каза Пресли.

Освен медикаментите, той е намерил и други начини да подобри психичното си здраве, като упражнения, и е спрял да пие алкохол. Той се надява също да намери общност от хора, които да му окажат "добро влияние".

"Докато растях в Холивуд, около мен имаше много хора, които обичам до смърт, но в момента се опитвам да не бъда около тях", пояснява той.

Пресли сподели, че се надява последното му видео „да достигне до хората по много начини". "Първо, за да се почувствате, че не сте сами, защото така се чувствам през повечето време и имам усещането, че ако споделя всичко това, много хора поне ще знаят, че има и друг човек, който преминава през същото", казва той.

"И второто е, надявам се да намеря тук някои хора, които са готови да помогнат или познават някой, който може да помогне.", изрази надеждата си.