Синди Крауфорд разказа за дълга битка със здравословен проблем

60-годишната супермоделка Синди Крауфорд споделя, че в продължение на години е смятала, че умората и възрастта са причината очите ѝ да изглеждат "по-уморени" пред камера. С времето обаче това започнало да влияе на работата ѝ по време на фотосесии и изисквало практични решения от гримьори на снимачната площадка. Крауфорд си спомня, че след 50-те си години често получавала ранни сутрешни ангажименти, при които продуцентите я питали дали е готова за снимки още в 6 часа сутринта. Самата тя казва, че макар да можела да става по всяко време, лицето ѝ "се събуждало" значително по-късно, около 9 часа. Това се отразявало на визията ѝ пред камерата, особено при близки планове, където очите ѝ изглеждали по-малко "отворени" от преди.

По думите ѝ, гримьори понякога дори повдигали клепачите ѝ, за да могат да нанесат грима правилно и да постигнат желания ефект в кадър.

Решение за проблема тя открива преди около две години, когато дерматолог ѝ препоръчал специални капки за очи, които подпомагат по-отворен вид на очите чрез повдигане на горния клепач. Крауфорд споделя, че първоначално ги използвала само за фотосесии и специални случаи, но впоследствие започнала да ги използва по-редовно, тъй като усетила реална разлика във външния си вид и увереността си.

Тя описва решението като лесен и ненатрапчив начин да се чувства по-добре пред камерата, без да прибягва до хирургични интервенции. Според нея, именно това е предимството — възможност за малка промяна, която не изисква "голям ангажимент", какъвто би била операцията.

Крофорд подчертава, че нейната философия за красота се е променила с времето. След като навършва 60 години през февруари, тя казва, че приема възрастта си спокойно и не се стреми да изглежда като на 20 или 25. Вместо това се фокусира върху това да бъде "най-добрата версия на себе си", без да изглежда уморена или прекалено изкуствено променена.

Източници: People, Female First

