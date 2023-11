Синът на Хълк Хоган е бил арестуван (СНИМКА)

Въпреки че полицията твърди, че Болеа е отказал тест с дрегер, който измерва количеството алкохол в системата на водача, полицаите са отбелязали, че са усетили "силна миризма на алкохол" от Болеа, добавяйки, че той се е "люлеел" и е бил "нестабилен". 33-годишният бивш автомобилен състезател, който като тийнейджър е участвал в аматьорски и професионални състезания на писта, е арестуван в 1:42 сутринта в събота, според клетвената декларация. Впоследствие той бил в местния затвор на окръг Пинелас, пише Fakti.

Hulk Hogan’s son, Nick Hogan has been arrested for DUI. This POS hasn’t learnt his lesson when he crashed his Supra. pic.twitter.com/9i0VnnMDpg