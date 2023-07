Снуп Дог отмени концертите си заради стачката в Холивуд

Изпълнителят първоначално трябваше да изнесе концерти на 26 и 27-и юни. Те бяха представени като "събиране на някои от най-добрите му приятели - плюс диригента Дерик Ходж и оркестъра ReCollective - за да пресъздадат "Gin and Juice", "What's My Name", "Lodi Dodi" и други. Дългоочакваните събития трябваше да бъдат продуцирани от Dr. Dre, който стои и зад албума "Doggystyle". През юни рапърът обяви, че двамата с Дре ще отложат концертите в знак на подкрепа към продължаващата стачка на американската Гилдия на сценаристите. "Аз и Дре сме солидарни с писателите, така че това, което ще направим, е да преместим датите на 20 и 21 октомври.", пише Dir.

Отложеното събитие обаче официално бе отменено вчера, 26 юли, като този път рапърът посочи за решението продължаващата стачка на сценаристите и присъединилите се към нея актьори, предаде ДПА, цитарана от БТА.

Снимка: Snoop Dogg/Instagram

"Със съжаление ви съобщаваме, че поради продължаващата стачка и неяснотата кога ще приключи, трябва да отменим шоуто в "Холивуд боул". Продължаваме да подкрепяме всички наши братя и сестри в профсъюзите на сценаристите и актьорите в тези тежки времена и продължаваме да се надяваме, че ще се седне на масата за преговори с ИСТИНСКО предложение, за да може всички отново да започнем да работим.", написа Снуп Дог в изявление, публикувано онлайн. Така рапърът и неговият екип изявяват своята солидарност с протестиращите.

