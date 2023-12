Световните звезди от шоубизнеса и културата, които си отидоха през 2023 г.

Отиващата си 2023 г. не беше изключение и ни отне много големи световни имена. Нека заедно да си припомним кои бяха те.

Музика

И тази година меломаните имаха тъжни поводи, обвързани със загубата на големи музиканти и изпълнители, променили световните музикални тенденции завинаги. Още в началото на 2023 г. загубихме брилянтния китарист Джеф Бек, поставен от списание "Rolling Stone" на 14-о място в Топ 100 на най-великите китаристи за всички времена. Дъщерята на Елвис Пресли - Лиза Мари Пресли също напусна света на живите през първия месец на годината.

На 24 май светът бе потресен от новината за смъртта на Тина Търнър. Нейният мощен талант и тежка лична история я изваяха като "желязната дама" на световната музика. Макар през последните години от живота си тя да страдаше от различни заболявания, светът винаги я виждаше като наелектризирана музикална фурия, каквато и ще остане завинаги за всички нейни фенове.

През юли пък ни напусна вечната бунтарка Шинейд О'Конър, която винаги бе готова да изрази остра позиция за организираната религия, правата на жените, войната, сексуалните посегателства над деца и др. Макар и противоречива в действията си, Шинейд О'Конър успя да покаже на света, че човек може да отстоява позициите си, каквото и да му струва това.

Същия месец почина и носителят на 20 награди "Грами" Тони Бенет, чиито вечни хитове включват песните "The Way You Look Tonight", "Body and Soul" и "(I Left My Heart) "In San Francisco" и др.

Италианската легенда Тото Кутуньо почина на 80-годишна възраст през август. Кутуньо е сред най-успешните италиански изпълнители и композитори, а по света са продадени над 100 млн. негови плочи и дискове. В края на годината си замина и легендата на пънка Шейн Макгауън, вокалист на ирландската банда The Pogues.

Кино

Прекалено много световни кинолегенди си отидоха тази година. Още в първия месец на 2023 г. почина италианската суперзвезда Джина Лолобриджида, която през 1955 г. получи прозвището "Най-красивата жена в света". Месец по-късно си отиде друга красавица - американката Ракел Уелч. Отново през февруари почина един от легендарните европейски режисьори - Карлос Саура, който е носител на десетки престижни награди от европейски фестивали, а ден след смъртта му трябваше да получи и испанското отличие "Гоя" за цялостен принос.

През месец март почина Том Сайзмор, който бе в тежко състояние в болница. Не една и две запомнящи се роли, сред които култовите превъплъщения в "Спасяването на редник Райън" и "Жега", превърнаха Сайзмор в любимец на зрителите, въпреки проблемите му с наркотиците и алкохола, които го съпътстваха дълги години.

През юни пък научихме, че звездата от вечния мюзикъл "Коса" Трийт Уилямс е загинал в катастрофа. През септември светът на магията и киното се сбогува със сър Майкъл Гамбън, който спечели сърцата на малки и големи с ролята си на Дъмбълдор в "Хари Потър".

Месец по-късно пък разбрахме за смъртта на обичания Матю Пери от "Приятели", който си отиде едва на 54 години. И до днес неговите колеги и фенове не могат да приемат смъртта му и си спомнят с любов за ролята му на Чандлър в сериала. Същата тази роля превърна Матю Пери в човек, за когото всички мислеха, че се е слял с екранния си образ, а в действителност е потъвал в мрачната бездна на зависимостите.

Мода и литература

Светът на модата също се сбогува с много хора, отдали живота си на своите таланти и страсти. Още през февруари месец новината за кончината на големия дизайнер и визионер Пако Рабан разтърси не само модните ентусиасти, но и всички останали, които следят глобалните световни тенденции.

В голямата литература пък тъжна празнина остави писателят от чешки произход Милан Кундера, който си отиде през юли на достолепната възраст от 94 години.

