Създадоха кукла Барби по образ и подобие на Марая Кери (СНИМКИ)

Цената на куклата ще бъде 75 долара, а срещу тази сума всеки, който си закупи новото Барби, ще получи усмивката, косата и една от най-известните рокли на Марая Кери. Е, не всичко в куклата е същото като при певицата, особено в частта с пищните ѝ форми. Припомняме, че в началото на месеца певицата официално откри предколедния сезон, като спраска огромен леден куб с гласа си.

Get the Barbie x Mariah Carey Holiday Celebration Doll at https://t.co/9BYarWbMIs pic.twitter.com/8rFhENvp30 — The Mariah Network (@MariahNetwork) November 17, 2023

Защо тази кукла се появява точно сега

Моментът за появата на тази кукла е изключително подходящ, защото с наближаването на Коледа една от най-емблематичните песни на Марая Кери започва да звучи навсякъде. Макар много хора да признават, че вече не могат да понасят парчето "All I Want for Christmas Is You", те асоциативно вече го свързват с Коледа. Така че всичко, което по някакъв начин е брандирано с името на Марая Кери, веднага отива в графа "Коледа".

