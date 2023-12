Тайните за красота на Марая Кери

Предлагаме ви да се запознаете с козметичните процедури на Марая, благодарение на които днес тя изглежда толкова зашеметяващо, колкото и през 1994 г., когато излезе коледната ѝ класика "All I Want for Christmas is You". Явно козметичните ѝ тайни работят, защото наскоро бе създадена специална кукла "Барби" по неин образ и подобие.

Снимка: Getty Images

Къпане в студено мляко

Една от най-нестандартните тайни за красота на Марая е, че тя обича да се къпе в студено мляко, за да овлажни кожата си. В интервю от 2018 г. Марая беше попитана от The Guardian дали е вярно, че се къпе само във френска минерална вода.

Отговорът ѝ беше: "Не, къпя се в мляко. Понякога използвам млякото като козметична процедура. Не искам да издавам всичките си тайни".

Още: Накъде без All I Want for Christmas: Марая Кери стяга ново коледно турне

Строга диета

Марая спазва строг хранителен режим, за да изглежда така страхотно, и се храни по един и същи начин всеки ден. Преди това звездата сподели: "Наистина е трудно. Диетата ми вие бихте я намразили: всичко, което ядеш, е норвежка сьомга и каперси всеки ден. Това е всичко", твърди певицата.

Снимка: Getty Images

Масажист по време на сън

Марая знае колко е важен добрият сън и дори наема масажист, който да ѝ помага да се отпусне, за да може да заспи по-лесно. Звездата обясни, че в нощите, когато трудно заспива, кани масажистка, за да се отпусне.

Веднъж източник споделя пред изданието "US Weekly", че Марая е похарчила над 1000 паунда за осемчасов масаж, който да ѝ помогне да се отпусне, и е прекарала цялото време в гледане на комедийния филм на Саша Барън Коен "Бруно" на повторение.

Освен че наема масажист, за да се увери, че заспива лесно, Марая се отнася изключително сериозно към съня и понякога спи по 15 часа на нощ. Съобщава се също, че поп звездата се обгражда с 20 овлажнителя на въздуха докато спи, за да поддържа гласните си струни овлажнени.

Още: Няма прошка: Марая Кери сцепи огромна буца лед и запя коледната си песен (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Забрана за използване на спирала

Марая вярва, че по-малкото е повече, когато става въпрос за грим, и се грижи за страхотния си вид, като забранява на гримьорите да ѝ слагат спирала. Звездата споделя пред "Vogue": "Мразя спирала. Никога не нося". "Всеки път, когато гримьор се опита да ми сложи спирала, изпадам в ужас".

Тя добавя: "Ако не носиш много грим, не е нужно да сваляш много от него. Затова целта ми е да нося възможно най-малко грим, за да не се налага да го свалям целия".

Всичко за очите

Въпреки омразата на Марая към спиралата, дългогодишният ѝ гримьор и приятел Кристофър Бъкъл сподели пред "Who What Wear", че при нея всичко е свързано с очите.

Той каза: "Визията на Марая е съсредоточена върху очите... точка. Обожавам очите с кристали Сваровски в земни тонове, които направих за нейния специален коледен филм "Магическа Коледа" на Apple+. Залепих по 50 камъка на всяко око върху опушен шоколад и златни сенки за очи, за да създам магически ефект на светлинно шоу".

Снимка: Getty Images

Правилното осветление

Марая много държи на осветлението, в което седи, и в дома си има само осветление в нишата, полилеи и свещи. Звездата смята, че горното осветление е злоупотреба и често иска лампи в автобуса си за турне, за да не е изложена на нелицеприятна светлина.

Ботокс и филъри

Марая несъмнено е естествена красавица, но д-р Рос Пери - медицински директор на "Cosmedics" смята, че вероятно през годините тя е имала няколко козметични процедури. Ето какво казва той пред "Fabulous": "Марая Кери изглежда страхотно за възрастта си, но несъмнено е имала помощ по пътя си под формата на редовни "корекции".

"Като гледам последните снимки на Марая, бих казал, че тя редовно се подлага на процедури с ботокс на всеки 3-4 месеца, тъй като има много малко бръчки, които биха се очаквали за човек на нейната възраст".

"Предлагам ѝ да използва ботокс около линията на косата, около очите и евентуално около носа. Освен това с възрастта устните ни губят обем, така че бих предположил, че Марая си е направила малко пълнеж на устните", добавя Пери.

"Възможно е да е имала и уголемяване на гърдите, но това може да се дължи на увеличаване на теглото", казва още той, цитиран от БГНЕС.