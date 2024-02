За първи път: Истинска принцеса позира гола за Playboy (СНИМКИ, 18+)

37-годишната Ксения Флоранс Габриела Софи Ирис позира топлес за мартенската корица на списанието и за фотосесия: на снимките тя позира с голи гърди, покривайки други части на тялото си с бяла полупрозрачна тъкан.

В интервю за списанието Ксения каза, че е решила да направи откровена фотосесия, за да покаже, че всяка жена е „красива точно такава, каквато е“: „Не е нужно да преследвате тенденциите или да правите пластични операции, само за да угодите на някого . Имам стрии и не се срамувам да ги покажа“, цитира думите й таблоидът Page Six. Ксения участва в много риалити шоута и именно това преживяване оформи отношението й към собственото й тяло.

Playboy features German princess of Saxony, Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, to show support for Alternative für Deutschland, Saxony is AfD stronghold! Deutschland den Deutschen! Germany for Germans! pic.twitter.com/zAtGKcE2Lg

По думите ѝ, тя непрекъснато трябва да се бори с предразсъдъците – не само заради знатния си произход, но и заради външния си вид. „В някои риалити предавания бях единственият участник, който не направи нищо на тялото си. Други жени, които почти всички имаха много пластични операции, ми казаха, че не съм им конкуренция, защото нямам извивки и не съм достатъчно женствена".

Хейтъри писаха подобни неща на Ксения в социалните мрежи и тя дори започна да мисли за пластична операция, но все още не го е направила. "Най-доволна съм от тялото си, когато при него всичко е наред и не ме боли. Никога не се съдя за себе си по външния си вид", пише БГНЕС.

A German princess is poised to make history by becoming the first member of the European aristocracy to pose nude for Playboy—an act she says her royal ancestors would have “definitely approved” of. https://t.co/n8df7Aw17o