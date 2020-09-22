Слабо земетресение разлюля района около Сливен
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Земетресение е усетено в района на Сливен между селата Камен и Жельо Войвода. Това съобщи дежурният сеизмолог от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, цитиран от "Фокус".
Потушен е големият пожар в Сливенско
Пожарът между сливенските села Селиминово и Голямо Чочовени вече е загасен. Действията на пожарникарите са продължили до 01:00 снощи, к...
Редактор:
Елин Димитров
Етикети: Земетресение Сливен