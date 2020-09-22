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Слабо земетресение разлюля района около Сливен

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Слабо земетресение разлюля района около Сливен
Снимка: iStock/Guliver
Земетресение е усетено в района на Сливен между селата Камен и Жельо Войвода. Това съобщи дежурният сеизмолог от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, цитиран от "Фокус".

Земетресението е с магнитуд 3,1 и дълбочина 12 км. Регистрирано е в 16.30 часа. Няма данни за ранени и материални щети.

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